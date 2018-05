Una nuova sede per il Partito Democratico

Sabato 5 Maggio alle ore 17 verrà inaugurata la nuova sede del Partito Democratico in via Rosmini 37 a Fagnano Olona.

In occasione di questo appuntamento alla presenza dell’on. Maria Chiara Gadda verrà dato il via alla campagna tesseramento per l’anno 2018.

“Sono due appuntamenti molto importanti – dichiarano i responsabili del partito di Fagnano – per la vita del nostro partito che ha già cominciato a discutere circa le prospettive e gli impegni che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi sia a livello nazionale che a livello locale. Il nostro circolo giudica priva di qualunque possibilità e prospettiva una possibile collaborazione con il movimento 5 Stelle per dare un governo al nostro paese e i motivi sono stati ampiamente illustrati da alcuni nostri parlamentari a partire da Matteo Renzi”.

Per quanto riguarda le prospettive locali “ci sono punti di vista differenti al nostro interno e quindi continueremo a discutere e a trovare una sintesi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. L’attuale amministrazione che era nata grazie all’apporto determinante del PD, vede attualmente solo tre esponenti della maggioranza su 16 iscritti al partito democratico.

Dopo le note vicende che hanno portato alla scissione di una componente del PD a livello nazionale anche a Fagnano si è riprodotta la stessa situazione ma il nostro partito ha ritenuto che l’attuale maggioranza dovesse continuare e portare a compimento la legislatura. Il nostro giudizio sull’operato dell’amministrazione comunale è nel complesso positivo anche se non sempre abbiamo condiviso alcune delle scelte che sono state fatte o una certa politica fatta di annunci che ad oggi non hanno avuto alcun riscontro pratico.

La nostra scelta politica comunque è stata sempre quella di evitare qualunque intervento polemico nei confronti del lavoro dell’amministrazione comunale anche perché noi al contrario di alcune minoranze presenti in consiglio, siamo consapevoli delle enormi difficoltà che la macchina amministrativa comunale e la burocrazia in generale creano quando si vuole realizzare qualcosa di significativo e importante.

In prospettiva comunque noi lavoreremo a qualcosa di nuovo per Fagnano che abbia in primo luogo la forza e le capacità di contrastare efficacemente un ritorno al governo del paese di quelle forze che dal 2009 al 2012 hanno dato una pessima prova a livello amministrativo portando per la prima volta nella storia del nostro paese, al commissariamento che per alcuni aspetti ha rappresentato un grave danno per la vita amministrativa del comune.

Ma avremo comunque modo di tornare su questi temi quando cominceranno i confronti con altre forze, movimenti, persone con le quali discuteremo per valutare quelle che potranno essere le scelte migliori per Fagnano. Il nostro obiettivo è contribuire a creare una lista fatta di persone che abbiano soprattutto un’idea condivisa di quello che dovrà essere il futuro del nostro paese e che siano determinate a portarla avanti. Noi crediamo e ci auguriamo che questo sarà possibile e lavoreremo in questa direzione”.