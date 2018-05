Olio sparso per il centro storico: caccia al colpevole

Polizia locale al lavoro per risalire al conducente del mezzo che stamattina ha coperto il centro storico di olio. La scia, segnalata da molti saronnesi preoccupati per il rischio cadute per pedoni e ciclisti, partiva da via San Cristoforo (intersezione con via Cavour) e terminava in piazza Libertà.

Il mezzo col guasto è riuscito a dileguarsi senza che nessuno lo fermasse ma la polizia locale che ha effettuato un sopralluogo è pronta a visionare le immagini della videosorveglianza per risalire al proprietario del mezzo che potrebbe essere chiamato a pagare una sanzione ma anche il costo dell’intervento di pulizia.

Su input dei vigili, infatti, Econord ha provveduto a spargere sulla perdita sabbia e materiale assorbente nella speranza di evitare che l’olio macchi in modo permanente il porfido, il pavè e il marmo del centro storico.