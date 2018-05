Oltre 1600 persone in funicolare nel ponte del primo maggio

Oltre 1600 persone hanno utilizzato la funicolare durante lo scorso weekend e nel ponte del Primo maggio.

È stata apprezzata quindi dai cittadini e turisti la scelta dell’amministrazione di aprire lo storico impianto per il Sacro Monte durante tutti i giorni di festa, da sabato 28 e fino al primo di maggio.

Quattro giorni di funzionamento continuativi che hanno attirato molte persone a bordo della funicolare: i numeri fatti registrare nei giorni scorsi confermano l’apprezzamento verso l’impianto ma soprattutto nei confronti della scelta del Comune di potenziare gli orari di funzionamento durante l’anno.

Il nuovo programma ha portato infatti tante novità che stanno dando buoni risultati, come ad esempio la scelta di prolungare di un’ora e mezza, tutti i weekend, l’orario di apertura della funicolare rispetto all’inverno: ora tutti i sabato e domenica la prima corsa è alle 10.00 e l’ultima alle 19.30.

Il nuovo programma di esercizio sarà in attivo fino al 22 luglio 2018: dal 28 luglio al 2 settembre 2018 poi la funicolare sarà poi aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30 e il sabato sarà in funzione fino alle 22.00.

Nel ponte del Primo maggio, la funicolare è stata attiva anche lunedì 30 aprile: e solo in quel giorno circa 500 persone vi hanno viaggiato, numeri che si aggiungono ai buoni risultati anche delle altre giornate di festa.

«Si conferma il successo del piano di rilancio della funicolare avviato da questa amministrazione – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità, Andrea Civati – Da impianto sull’orlo della chiusura il trenino in questi due anni è diventato un patrimonio strategico per l’accessibilità e lo sviluppo turistico del Sacro Monte».

Centinaia di persone hanno anche utilizzato il servizio di navette gratuite in funzione durante il primo maggio, giorno in cui, seppure il trasporto pubblico fosse fermo per la festa dei lavoratori, i bus hanno comunque collegato la stazione di partenza della funicolare con la città. Le corse più gettonate durante il giorno sono state in tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Massima affluenza sulle navette per scendere dal Sacro monte tra le 17 e le 18.