Oltrepo-Varese: lo spareggio playout anticipato a domenica 13

Se qualcuno di voi aveva preso impegni per domenica 13 maggio, contando poi di seguire il Varese Calcio in quel di Voghera sette giorni dopo, ora sarà costretto a cambiare programma.

La partita di playout – gara unica di spareggio per evitare la retrocessione dalla Serie D – è stata infatti anticipata di una settimana: lo ha comunicato l’OltrepoVoghera, la squadra avversaria dei biancorossi che giocherà tra le mura amiche il match per via della migliore classifica ottenuta in stagione regolare.

Una decisione resa possibile da una circolare inviata ieri – lunedì 7 – dalla Lega Nazionale Dilettanti, impugnata dalla società pavese che ha inoltrato regolare richiesta al Varese. E da Varese è arrivato l’ok per lo spostamento (l’assenso arriverebbe – condizionale d’obbligo – dal proprietario Paolo Basile e dal possibile acquirente, Fabrizio Berni), che andava regolarizzato entro la giornata di oggi.

La partita si disputerà quindi allo stadio di Voghera, intitolato al grande pugile Giovanni Parisi, con fischio di inizio alle ore 16 di domenica 13 maggio. Una scelta che costringerà Paolo Tresoldi e il suo staff a fare i conti con il poco tempo: il Varese deve recuperare Ferri (fermatosi prima del match con la Varesina per qualche acciacco fisico) e a questo punto non potrà certamente contare su Simonetto. I biancorossi ritroveranno Palazzolo, al rientro dopo la squalifica, ma non avranno Zazzi espulso a Venegono (sulla sua situazione, ovviamente, l’anticipo della gara non ha effetto). Il Varese, tra l’altro, aveva lasciato un paio di giorni di libertà ai giocatori viste le due settimane previste per preparare lo scontro salvezza. Oggi quindi la squadra non si allenerà: la ripartenza è prevista per mercoledì pomeriggio.