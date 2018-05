Omicidio Colombo, sentenza definitiva

Sentenza confermata in Cassazione per l’omicidio di Roberto Colombo, avvenuto a Cariola, frazione di Casalzuigno nel 2014.

Per l’assassino, Emiliano Cerutti la sentenza definitiva è di 30 anni per l’omicidio, più tre anni per il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È in questo contesto, quello della droga sparita (un chilo di marijuana), che è maturato il movente per il quale il Cerutti sparò alla testa del Colombo, sotterrandolo nei boschi assieme al suo cane, anch’esso vittima dell’omicida.