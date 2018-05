Openjobmetis, chiusura a Torino con vista sui playoff

Un solo allenamento dopo la vittoria su Cremona, concentrato intorno all’ora di pranzo, e poi rotta su Torino: il prepartita della Openjobmetis questa volta è stato speciale, e non poteva essere altrimenti.

Il turno infrasettimanale di mercoledì 9 maggio (ore 20,30), con il quale terminerà la stagione regolare della Serie A, arriva a tre giorni dall’eccezionale qualificazione di Varese ai playoff per la prima volta dall’indimenticabile 2013. Lo staff diretto da Attilio Caja però ha preferito concedere un giorno di riposo alla squadra (lunedì) anche perché da qui in avanti non ci sarà spazio per tirare il fiato.

A partire dal PalaRuffini di Torino, dove la Openjobmetis troverà di fronte una Fiat scarica dal punto di visto della classifica (l’orrendo girone di ritorno gialloblù ha portato l’Auxilium fuori dalla zona playoff) ma in cuor suo ancora desiderosa di incamerare una vittoria davanti al pubblico amico, visto che l’ultimo referto rosa di Poeta e compagni risale al 4 marzo, alla 20a giornata, contro Capo d’Orlando. Certo, i piemontesi quest’anno si sono già ampiamente soddisfatti conquistando la storica Coppa Italia, primo trofeo assoluto per un club antico e risorto più volte nel corso degli anni.

PROVE TECNICHE DI PLAYOFF

I festeggiamenti in spogliatoio (foto S. Raso)

Il tempo ridotto per preparare la partita, il viaggio in pullman, la necessità di verificare la reattività di ciascuno dei giocatori della rosa: la gara di Torino può essere considerata una vera e propria prova in vista della rumba playoff che inizierà nel fine settimana. «Iniziamo ad abituarci a quei ritmi – conferma Attilio Caja alla vigilia del match – perché da giovedì non ci sarà respiro». Dalla gara del PalaRuffini però, il coach biancorosso si aspetta risposte: «Non so che Fiat troveremo e che partita sarà, ma sinceramente non mi interessa. Piuttosto mi aspetto che la mia squadra resti concentrata e lavori bene come ha fatto in tutte queste gare fino adesso: sarà un test serio in vista dei quarti di finale, i ragazzi lo sanno e credo proprio che arriveranno preparati alla palla a due».

Da casa-Varese non si segnalano particolari problemi fisici: la squadra sta bene e ha naturalmente il morale alle stelle per aver raggiunto un risultato eccellente e – tutto sommato – inatteso. Dall’altra parte della barricata i biancorossi troveranno un vecchio amico come Norvel Pelle, che in Piemonte ha avuto buone cifre ma che ovviamente non ha potuto cambiare il destino di una squadra che proprio al termine della partita di Masnago (vinta: e lì furono guai per Varese) si sgretolò con l’addio di coach Banchi. Poi venne la rocambolesca vittoria della Coppa e infine una lunga serie di sconfitte.

DIRETTAVN

La partita del PalaRuffini sarà raccontata minuto per minuto da VareseNews attraverso un liveblog già attivo dal martedì pomeriggio. All’interno (prima della palla a due) notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico prepartita. Per partecipare, i lettori possono scrivere nello spazio commenti o utilizzare gli hashtag #direttavn o #torinovarese su Twitter e Instagram. Per connettersi al liveblog CLICCATE QUI.

CLASSIFICA (dopo 29 giornate): Venezia, Milano 44; Brescia 40; Avellino 38; Trento 36; VARESE 32; V. Bologna, Cantù 30; Sassari, Cremon​a 28; Reggio Emilia, Torino 24; Pistoia, Brindisi 18; Pesaro 16; Capo d’Orlando 14.

In rosso le squadre già qualificate ai playoff

AI PLAYOFF CON VARESENEWS

