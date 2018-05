Openjobmetis-Germani, Gara3 live dal PalA2a

Scatta alle 20,45 la Gara3 dei quarti di finale playoff di basket tra la Openjobmetis e la Germani Brescia. Il match si disputerà al PalA2a di Masnago e i biancorossi sono costretti a vincere per non terminare qui la stagione. VareseNews mette a disposizione il consueto liveblog, in collaborazione con la catena “Da Moreno“, nel quale i lettori possono interagire scrivendo nello spazio commenti o usando gli hashtag #varesebrescia o #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.