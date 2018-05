Openjobmetis, già oltre mille abbonati. E Cain è pronto a restare

Il nubifragio che ha allagato il palazzetto (QUI l’articolo) ha tolto un po’ di sorriso dal volto dei dirigenti della Pallacanestro Varese, ma le buone notizie in casa biancorossa non sono mancate in queste ultime ore, sia sul fronte del feeling con i tifosi, sia su quello del basket mercato.

ABBONAMENTI A MILLE

Ieri – mercoledì 30 – si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2018-19 nella quale sono stati ben 1.030 i tifosi che hanno scelto di sottoscrivere la tessera. Tanti davvero, non solo per il confronto con dodici mesi fa (165 in più: già allora il risultato fu buono) ma anche perché in questo momento i supporters biancorossi hanno praticamente deciso di aderire alla proposta della società senza avere alcuna certezza sulla squadra che si radunerà ad agosto.

«È davvero bello vedere ogni volta l’amore che la gente di Varese ha per la sua squadra di basket – sottolinea il direttore generale Claudio Coldebella – Siamo felici del riscontro ottenuto e ringraziamo i tifosi che hanno già sottoscritto la tessera. Faremo il massimo per ripagare una passione davvero smisurata».

Appuntamento tra il 12 e il 21 luglio per la seconda fase (QUI le informazioni).

CAIN A UN PASSO DALLA CONFERMA

Sul fronte del mercato giocatori intanto, si attende il primo annuncio ufficiale che dovrebbe essere quello della conferma di Tyler Cain, uno dei giocatori più importanti dell’ultimo campionato oltre che un beniamino dei tifosi di Masnago. Il pivot che compirà 30 anni tra un mese ha tra le mani un contratto biennale che dovrebbe essere firmato tra oggi e – più probabilmente – domani. La sua conferma andrà ad aggiungersi a quelle del trio italiano Tambone-Natali-Ferrero.

IL TRUST CRESCE

I tifosi che hanno sottoscritto gli abbonamenti sono entrati anche in contatto con il trust “Il basket siamo noi”, presente con i suoi rappresentanti al PalA2a durante l’apertura della campagna “I Want You”. In questa occasione il trust – che tra l’altro possiede il 5% delle quote di Pallacanestro Varese – ha trovato nuovi aderenti: sono ben 105 i tifosi biancorossi che nei giorni scorsi si sono associati per la prima volta e hanno subito potuto usufruire degli sconti sulle tessere annuali. A questi vanno aggiunti i numerosi iscritti al trust che hanno rinnovato il proprio impegno di persona o online.