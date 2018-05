Openjobmetis, non fermarti ora: con Cremona è spareggio playoff

È un vero e proprio spareggio-playoff quello che andrà in scena domenica dopo cena – ammesso che qualcuno dei presenti abbia fame – al PalA2a di Masnago (palla a due alle 20,45). L’incredibile rimonta in classifica della Openjobmetis non è ancora sufficiente per spingere i biancorossi ai playoff ma un successo nel penultimo turno di regular season avvicinerebbe e di molto la squadra di Caja alla qualificazione. O potrebbe anche garantirla, in base ai risultati degli altri campi.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo Cremona: non una squadra qualunque perché anche la Vanoli è in pienissima lotta playoff e come si è visto settimana scorsa (sconfitta Brescia in volata) ha tutte le intenzioni di sbancare la Città Giardino. Gli uomini di Meo Sacchetti hanno una vittoria in meno di Varese ma hanno vinto la gara di andata al PalaRadi di 8 punti: se passassero anche a Masnago otterrebbero un netto vantaggio diretto nei confronti di Ferrero e compagni. Se invece i gialloazzurri perdessero (e qui dodici mesi fa sono retrocessi; poi il ripescaggio per il fallimento di Caserta), darebbero l’addio alle speranze.

Insomma: il “regista” della Serie A quest’anno ha davvero imbastito una trama per un finale thrilling, e questo vale un po’ per tutte le posizioni di classifica. Varese quindi dovrà spremersi una volta di più per centrare il successo e non mandare all’aria un girone di ritorno fantastico, che si concluderà poi mercoledì 9 in quel di Torino, contro una Fiat che è tra le poche formazioni fuori da tutti i giochi. «Dovremo disputare una partita al meglio delle nostre possibilità – ammonisce Attilio Caja alla vigilia – perché Cremona ha tanti giocatori in grado di fare canestro e segnare molti punti, tanti uomini con grande qualità individuale e con esperienze importanti alle spalle, per di più allenati dal tecnico della Nazionale». Il coach pavese quindi si appella all’arma buona per tutte le occasioni: «Ci sarà bisogno della nostra miglior partita difensiva. Noi siamo pronti, è tutto l’anno che lavoriamo su questo aspetto e quindi dovremo fare tesoro di ciò che abbiamo fatto in questi mesi. Servirà fare grande attenzione alle qualità degli avversari e mettere cuore e sacrificio: è una partita che vale mezza stagione».

Avramovic contro la Vanoli lo scorso anno

Caja ha ragione a temere i tanti attaccanti cremonesi (da Johnson-Odom ai cugini Diener, da Fontecchio a Martin fino a Sims, decisamente cresciuto nelle ultime settimane), anche perché la Vanoli nelle ultime 10 partite ha sempre segnato oltre 80 punti, con la sola eccezione del match con Avellino. Dal canto suo il grande ex, Meo Sacchetti, avvisa i suoi: «Partita decisiva per i playoff: Masnago è sempre un campo proibitivo per Cremona ma è anche stimolante per i miei giocatori. La Openjobmetis nel girone di ritorno ha anche cominciato a fare canestro, da due e da tre punti, ha trovato una doppia dimensione importante e raggiunto ottimi risultati». I convenevoli sono fatti, ora la parola passa al campo.

DIRETTAVN

La partita del PalA2a sarà raccontata con la consueta diretta liveblog di VareseNews, già disponibile dal venerdì sera. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico della vigilia. Per partecipare si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #varesecremona su Twitter e Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.

CLASSIFICA (dopo 28 giornate): Venezia 44; Milano 42; Brescia 38; Avellino 36; Trento 34; VARESE, V. Bologna, Cantù 30; Sassari, Cremon​a 28; Reggio Em., Torino 24; Pistoia 18; Pesaro 14; Capo d’Orl. 12.