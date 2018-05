Openjobmetis trafitta all’ultimo respiro. Ora Brescia comanda 2-0

Da uno dei nostri inviati – Maledetti playoff, quando l’epilogo è questo. Varese torna dal viaggio ad Est con due sconfitte sul groppone, e se la prima lasciava qualche rimpianto la seconda (77-75 per la Germani) è davvero durissima da digerire. La Openjobmetis cade di nuovo e si ritrova sotto per 2-0 nella serie dopo aver condotto – anche questa volta – la partita per larghissimi tratti. Battuta da una magia, quella di Marcus Landry (mica uno qualunque, va detto), ma anche dalla propria inesperienza, da tre errori negli ultimi assalti al canestro avversario, nel non riuscire a gestire un minivantaggio di 4 punti a meno di 2′ dalla sirena finale.

E come spesso accade, in volate del genere, a decidere sono alcuni episodi: dalla tripla di Luca Vitali da palla quasi persa (e da 8 metri) che ha tenuto in vita Brescia in uno dei momenti più difficili al quinto fallo di Vene – nemmeno tanto netto, anzi, puzzava di compensazione – che ha tolto di mezzo l’estone autore di una partita splendida. A proposito di fischi, non si può ignorare un arbitraggio a nostro avviso scadente, ricco di errori da entrambe le parti e di compensazioni che hanno fatto arrabbiare un po’ tutti. Ma è chiaro che poi, chi perde, è un po’ più imbufalito di chi vince. Già che ci siamo togliamoci anche un altro sassolino: non è possibile che nel 2018 una partita di playoff venga interrotta per 10′ a causa di un guasto ai tabelloni elettronici, guasto che accadde identico anche l’anno scorso (e, ci dicono i colleghi, è già avvenuto altre volte). Non è possibile giocare con i vecchi dispositivi dei 24” – quelli a bordo campo – nel periodo decisivo, non è possibile che questo accada quando i padroni di casa si trovano sotto nel punteggio.

Ma torniamo alla partita, che è stata vibrante e durissima, emozionante e combattuta fin dal primo minuto. Una gara in cui Varese ha purtroppo tirato ancora male da 3 punti, ancora il 21% come in Gara1, ma ha segnato di più mantenendo ugualmente altissima l’intensità difensiva. Purtroppo per Ferrero e soci anche la Germani ha messo in campo una retroguardia feroce, alla quale Diana si è aggrappato nei momenti più difficili. Il coach bresciano, anche stavolta, ha avuto dalla sua una formazione più lunga ed esperta: non a caso – lo abbiamo detto – alcuni momenti cruciali sono stati segnati da Landry e Vitali, ma pure da Moss, Ortner e Sacchetti, tutta gente che ha in bacheca coppe e scudetti. Proprio su questo versante, in una serata in cui Vene è risorto rispetto a Gara1, è invece mancato Okoye, non solo in attacco (10 punti ma 0/6 da 3 e l’errore sull’ultimo terzo) ma anche in difesa, sempre in ritardo sulle triple di Moss. Senza il suo leader principale, Varese si è aggrappata al monumentale Cain e ai punti di Avramovic (top scorer con 20) ma stavolta non ha trovato risorse dalla sua panchina. 28 a 7 il computo dei punti delle riserve a favore di Brescia: gran parte del KO è da leggere in questo dato.

Adesso – mercoledì – Varese avrà una prova di appello che potrebbe essere l’ultima. Dopo la gara Attilio Caja è apparso affranto per aver solo sfiorato l’impresa: noi però non crediamo a un Artiglio arrendevole, e di riflesso a una squadra che parte battuta. La botta però è stata forte: per questo Masnago dovrà ribollire come sa fare. Questa Openjobmetis merita almeno una Gara4, senza alcun dubbio.

GERMANI BRESCIA – OPENJOBMETIS VARESE 77-75

(14-22, 37-40; 54-60)

BRESCIA: L. Vitali 10 (1-2, 2-5), Cotton 2 (1-1, 0-3), M. Vitali 14 (2-5, 2-6), Landry 15 (3-5, 2-6), Ortner 8 (3-7); Hunt (0-1), Traini, Moss 17 (2-4, 3-5), Sacchetti 11 (0-1, 2-4). Ne: Mastellari, Fall. All. Diana.

VARESE: Larson 9 (3-5, 1-3), Avramovic 20 (4-9, 2-6), Okoye 10 (4-5, 0-6), Vene 18 (4-5, 2-7), Cain 11 (5-7); Natali, Tambone (0-1, 0-4), Delas 4 (2-2), Ferrero 3 (0-1, 1-2), Dimsa (0-1). Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

ARBITRI: Sahin, Bartoli, Weidmann.

NOTE. Da 2: B 12-26, V 22-36. Da 3: B 11-29, V 6-28. Tl: B 20-26, V 13-19. Rimbalzi: B 27 (8 off., M. Vitali 6), V 31 (9 off., Vene, Cain 7). Assist: B 15 (L. Vitali 5), V 19 (Tambone, Cain 5). Perse: B 12 (L. Vitali 3), V 12 (Cain 4). Recuperate: B 9 (M. Vitali, Moss 3), V 9 (Vene 3). Usc. 5 falli: Vene. F. antisportivo: Landry (4’53”). F. tecnico: Diana (7’47”), Delas (15’20”), L. Vitali (35’45”).