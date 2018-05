Openjobmetis, utili e indici in crescita nel primo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato le Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive relative al 31 marzo 2018.

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Il primo trimestre del 2018 si è aperto con il miglioramento di tutti i principali indici, confermando in particolare le nostre previsioni di un anno focalizzato al miglioramento della redditività. Prosegue il percorso di Open Innovation, in collaborazione con “Mind the Bridge”, che si è concretizzato alla fine del mese

di aprile con l’acquisto di “Badaplus”, un’applicazione per tablet e smartphone al servizio delle attività della nostra divisione family care. Openjobmetis ha acquisito il software e tutti i relativi diritti esclusivi di utilizzazione economica, la piena ed esclusiva titolarità del nome a dominio, nonché la piena ed esclusiva titolarità dei marchi”.

CONTO ECONOMICO

I Ricavi delle Vendite per il primo trimestre 2018 si attestano a €140,1 milioni rispetto ai €130,1 milioni del primo trimestre 2017 con una crescita del 7,7%.

L’EBITDA si attesta a €5,0 milioni, rispetto a €4,1 milioni del primo trimestre 2017, in crescita del 22,8%.

L’EBIT del primo trimestre risulta pari a €4,3 milioni, in miglioramento rispetto al primo trimestre 2017 pari a €3,5, con una crescita del 22,3%.

Gli oneri finanziari netti sono in diminuzione del 29%, a quota €0,2 milioni.

L’Utile di periodo chiude a €2,9 milioni in miglioramento rispetto al primo trimestre 2017 pari a €2,3 milioni.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 31 marzo 2018 ammonta a €91,2 milioni in aumento rispetto a €88,3 milioni al 31 dicembre 2017.

La Posizione finanziaria netta negativa per €26,8 milioni evidenzia un miglioramento di circa €8,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2017.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 MARZO 2018

In data 24 Aprile 2018 l’assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2017 e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Inoltre l’Assemblea dei Soci ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché

dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

In data 24 aprile il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato Rosario Rasizza Amministratore Delegato, ha verificato i requisiti di indipendenza dei componenti degli organi di

amministrazione e controllo, ha nominato i comitati endoconsiliari e confermato Alessandro Esposti mquale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed Investor Relator della Società.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Il primo trimestre evidenzia una ulteriore crescita dei ricavi che ci si attende venga confermata anche nel secondo trimestre 2018. Questo, unito con il positivo trend del mercato e alla ripresa della

competitività del Paese Italia, permette all’azienda di pensare con fiducia al prosieguo del 2018.

DELIBERATO L’AVVIO DEL PROGRAMMA DI BUY BACK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 24 APRILE 2018

Inoltre, Openjobmetis comunica di aver deliberato l’avvio del programma di buy back dal 16 maggio 2018, conferendo l’incarico di Intermediario Finanziario a EQUITA SIM.

L’ incarico di Intermediario finanziario per l’acquisto di azioni Openjobmetis sarà svolto nell’ambito del programma di buy back nei limiti stabiliti dalla delibera Assembleare del 24 aprile 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 9 marzo 2018 (cfr. entrambe i comunicati stampa del 9 marzo 2018 e del 24 aprile 2018)