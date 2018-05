Operazione anti-fracassoni: la polizia presidia il parco

Contro i fracassoni la polizia locale presidia il parco di via Leonardo da Vinci.

Rispondendo alle richieste dei residenti del Matteotti la polizia locale del comando di piazza Repubblica ha iniziato un intensa opera nel popoloso rione. Diverse le strategie. Se qualche settimana fa gli agenti hanno fatto irruzione nell’area verde identificando i presenti nell’ultimo fine settimana hanno preferito una soluzione meno invasiva. Dall’inizio della serata diverse pattuglie hanno presidiato l’area.

Il risultato è stato che stranieri e minorenni che stavano arrivavano nell’area con borse cariche di alcolici, birre e non solo, si sono allontanati rapidamente. Così il quartiere si è goduto una nottata tranquilla. Ma non solo. La mattina successiva nel parco non c’era il “tradizionale” tappeto di bottiglie di vetro, intere e rotte, che costringono i residenti ad interventi di pulizia per evitare che i frequentatori del parco possano ferirsi.