Optimist, la regata segna il tutto esaurito

Si è conclusa con ottime condizioni atmosferiche la gara degli Optimist tenutasi domenica scorsa al Circolo Velico di Luino.

I piccoli velisti, circa un’ottantina, hanno partecipato alla regata da diverse provenienze, tra cui la Lega Navale di Milano e di Varese, dai Centri Velici di Cernobbio, Mandello, Bellano, dal Centro Vela Alto Lario, dal Centro Formazione Vela Marvelia.

Il connubio sport e turismo che distingue l’Associazione Velica Alto Verbano risulta ancora una volta vincente dato l’entusiasmo di tutti i ragazzi e le ragazze presenti.Commenta il Presidente AVAV Giovanni Moroni: ‘Son soddisfatto della buona riuscita di questa regata anche per le condizioni atmosferiche ancora migliori dell’anno scorso che ci hanno permesso di concludere ben tre prove.I ragazzi son stati ottimi sportivi, competitivi e rispettosi delle regole a riprova che lo sport e’una scuola di Vita’.

Il sindaco Andrea Pellicini ha seguito parte delle prove in acqua e l’Assessore Pier Marcello Castelli della Città di Luino ha presenziato alle premiazioni e si e’complimentato per ‘questa grande presenza di giovani che denota un notevole interesse x la vela. Questo sport è assolutamente salutare: occorre far funzionare il cervello per regalare, mettendo in gioco anche strategie e vincere nella competizione come nella quotidianità’.Alla regata hanno preso parte anche i ragazzi e le ragazze della squadra agonistica dell’AVAV.

Alle premiazioni anche il Consigliere Massimiliano Bogni che ha collaborato all’organizzazione della giornata e al supporto dei ragazzi dell’agonistica e Alberto Fiammenghi, gia’ Presidente AVAV.Per i risultati della regata prendere contatto con il circolo velico presso www.avav.it