Origgio rende omaggio a Franco Fossa

Si inaugura sabato 12 maggio presso la Villa Borletti in Origgio la mostra dello scultore Franco Fossa dal titolo “Piani – Ambienti – Volti”.

La rassegna offre una panoramica dell’intera produzione dello scultore lombardo attraverso una serie di lavori che mostrano i principali temi poetici e iconografici da lui trattati. Una ricerca espressiva che si muove in coerenza ai temi nati attorno alla figura e agli animali, tipica delle esperienze artistiche emerse negli anni del dopoguerra in cui il volto dell’umanità, pur presente, è rivisto dentro la precarietà, l’inquietudine, la solitudine, l’angoscia esistenziale.

Una scultura che giunge poi nel tema dei Volti ad una espressività fisica carica di interiorità ed esteriorità e che attorno agli anni ’80 costruirà una dimensione formale più legata ad un ambito costruttivo e architettonico; il tema della spazio, dei luoghi e dell’ambiente cercato nell’equilibrio dei rapporti fra spazi pieni e vuoti.

L’espressività fisica che anima i Volti è realizzata senza mai essere convenzionale e la riconoscibilità del ritratto non è mai descrittiva, è solo l’espressività della materia a sciogliere dall’interno la fisicità complessiva ed è la sapiente modellazione a rendere visivo il personaggio, così dare maggior espressività alla disperante solitudine esistenziale, in una visione di stati d’animo, differenziata per ciascuno, e nella quale la luce naturale, nell’avvolgere la forma, ne segna il brutale trascorrere del tempo.

Analogamente, con grande capacità di sintesi, grazie soprattutto alla luce, gli ambienti e i piani mostrano l’innovativo sviluppo della scultura poiché, pur rimanendo chiusi in se stessi, offrono con maggiore evidenza tutta la loro dimensione spaziale, la precarietà e la fragilità dei luoghi. L’equilibrio formale è lì ottenuto attraverso una sapiente calibratura di pieni e vuoti che segnano lo spazio scenico; spazio di un’umanità ridotta al lumicino, piccola, fragile, inerme più che mai, caratteristica oggettiva della profonda condizione di solitudine dell’essere umano.

Una scultura nuova come dimensione progettuale, pensata e realizzata per rapporti aurei nella precisa armonia classica che affonda il lavoro di Fossa nelle profonde radici culturali e nelle ragioni della scultura del ‘900.

Accanto alle opere plastiche sono esposti alcuni disegni provenienti dall’Archivio Franco Fossa mai esposti e che contribuiscono così a mostrare, in tutta la sua interezza, la profonda cultura ben realizzata nella grande tradizione della scultura.

Franco Fossa : “Piani – Ambienti – Volti”

Villa Borletti – Origgio

12 maggio – 30 giugno 2018

Inaugurazione: sabato 12 maggio ore 17.30

Associazione Culturale Hesperia , Villa Borletti – via Dante, 63 – Origgio –

Orari: sabato – domenica 9.30/12.00 – 16.00/19.00

info: T. 335 6425481 – hesperia.origgio@gmail.com