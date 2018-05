Orti urbani: Lista Orrigoni chiede, assessore risponde

(foto di repertorio)

Più orti urbani per far lavorare chi è in difficoltà, attraverso il terzo settore: è la richiesta che il capogruppo della lista Orrigoni Luca Boldetti ha presentato con la mozione rivolta al sindaco e alla giunta Galimberti.

Una richiesta giustificata dalla «La presenza nel perimetro del Comune di Varese di alcune “aree verdi” e altri spazi pubblici inutilizzati appartenenti al Comune e la presenza di realtà appartenenti al Terzo settore impegnate con dedizione e successo a favore di cittadini residenti e city user che vivono in situazioni di bisogno o che necessitano di aiuto».

E su cui la sensibilità del comune, almeno sulla carta è forte, come ricorda Boldetti: «Considerato che è tra gli obiettivi strategici dell’ente comunale voler sviluppare un piano regolatore del sociale che segua una logica di sussidiarietà a favore del volontariato e del terzo settore».

La mozione di Boldetti chiede dunque a sindaco e Giunta di: «Identificare spazi, strutture e “aree verdi”, attualmente inutilizzati o in stato di incuria, che potrebbero essere valorizzati grazie allo sviluppo di nuovi progetti con associazioni ed enti del Terzo settore; indire un bando pubblico volto ad identificare nuovi progetti sociali promossi da associazioni ed altri enti del Terzo settore e sostenere tali soggetti nella realizzazione dei progetti presentati, compatibilmente con le esigenze dalla comunità locale. Aumentare, compatibilmente con le disponibilità comunali, le aree da dedicare agli “orti urbani” al fine di garantire piena soddisfazione della domanda da parte di associazioni e privati cittadini».

L’ASSESSORE: “VEDIAMOCI E CONFRONTIAMO LE PROPOSTE: APERTO A CHI PROPONE NUOVE IDEE SULL’ARGOMENTO”

La risposta alla mozione del giovane consigliere è arrivata in fretta: «Sono apertissimo a tutte le proposte, e la proposta, vista a grandi linee, è interessante – ha commentato Dino de Simone, assessore all’ambiente – Di più: è nella direzione in cui sta andando l’amministrazione e in particolare il mio assessorato. Devo solo capire più nel dettaglio se ciò che è stato richiesto dal consigliere Boldetti corrisponde a ciò che abbiamo e stiamo mettendo in campo, e per questo lo invito al più presto a ragionarci insieme. Se le richieste corrisponderanno a ciò che stiamo facendo sono contento, se non corrisponderanno va ugualmente benissimo, perchè significa allargare ancora di più un campo che ci importa molto».

A Varese ci sono già 160 orti urbani a disposizione di altrettante famiglie, che pagano un canone di 50 euro l’anno per utilizzarli. «In alcune situazioni non sono tenute benissimo: per queste sto cercando di riportare un po’ di ordine, che è importante per un maggiore decoro della città».

Oltre agli orti urbani, cominciano anche le prime esperienze di orto didattico: «Con i genitori della scuola 4 novembre a San Fermo abbiamo realizzato piu di trecento metri quadri di orto, con apertura del frutteto,e la vidoletti ci sta chiedendo lo stesso».

Un accordo ampio, che rientra nel patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione. «Un patto che vogliamo rilanciare in tutti i quartieri: per questo sto andando a parlare con i comitati locali. Ho preparato inoltre un bando per sponsorizzare alcune aree, ma anche per darle in affidamento diretto a cittadini o associazioni, per attività di mantenimento e pulizia, infine stiamo preparando un bando per cooperative sociali e giovani agricoltori per fare agricoltura sociale. Ma se tutto questo non rientra tra le richieste di Boldetti, lo invito a parlarmene»