Osteoporosi e alimentazione: ricominciano con il bene delle ossa i Corsi Tigros

E’ dedicato alla salute il primo dei corsi della nuova edizione dei Corsi Tigros, quest’anno divisi in due grandi filoni, “il gusto in cucina” e “la salute in cucina”.

Ad inaugurare il grande programma, che si estenderà fino a dicembre, venerdì 4 maggio sarà un nuovo esperto: al Buongusto di Busto Arsizio si parlerà infatti di alimentazione e osteoporosi, con l’intervento di Alfredo Falchi, specialista in ortopedia e traumatologia.

Falchi, insieme agli chef Riccardo de Simone e Luca Zanzottera, del ristorante Buongusto di Busto Arsizio spiegheranno quali sono le “ricette”, anche in senso letterale, per mantenere in salute le ossa.

INFO E PRENOTAZIONI

Il corso si terrà dalle 17 alle 19, nel ristorante Buongusto Tigros di via Pirandello: come tutti gli altri, è gratuito e richie solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita) e la prenotazione.

E’ ancora possibile prenotarsi: ci si può iscrivere online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.