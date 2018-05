Come pagare pedemontana? Arriva il tutorial di Aranzulla

Salvatore Aranzulla è il guru dei tutorial: sul suo sito si può scoprire -passo passo- come fare ogni cosa tecnologica in ambito informatico. C’è una spiegazione per tutto, dalle cose più semplici (come mettere le faccine su Instagram) a quelle più complesse (come minare Bitcoin), e da qualche tempo a questa parte c’è un nuovo tutorial: Come pagare pedemontana?

La questione del pedaggio della prima autostrada italiana senza caselli spesso crea qualche problema agli automobilisti. Tra pagamenti rapidi, conto targa, Telepass e i (non insoliti) problemi tecnici del servizio, spesso pagare è meno facile di quanto si creda. Una questione della quale si devono essere accorti Aranzulla e il suo staff, attentissimi alle tendenze delle ricerche sul web.

E così ora nelle pagine del sito aranzulla.it si spiegano anche tutte le possibilità per pagare le tratte della nuova autostrada. Una guida chiara e precisa che -sulla carta- funziona benissimo. Pedemontana infatti ha purtroppo ormai abituato i suoi viaggiatori a diversi ostacoli nel pagamento, dai transiti che non vengono rilevati a quelli che vengono pagati due volte. Ma per tutto questo di tutorial non ne esistono.

