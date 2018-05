Una pagnotta per le opere di San Francesco

Sabato 26 e domenica 27 maggio 2018 torna Il pane di Osf, l’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi di Opera San Francesco per i Poveri Onlus (OSF): un appuntamento ormai consueto per donatori, cittadini e amici di OSF.

Sono ormai 10 anni che OSF offre al pubblico una pagnottella, il “pane di san Francesco” nelle piazze delle principali città lombarde – Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese (Più precisamente in piazza Monte Grappa, sabato e domenica) – e presso i punti vendita Esselunga di: Cernusco Lombardone (LC), Masnago (VA), Corsico (MI), Milano (Via Adriano e Via Suzzani), Bergamo (Via Corridoni).

Lo scopo è quello di informare il grande pubblico sulle attività che l’Opera svolge ogni giorno a favore dei poveri e raccogliere fondi a sostegno di tutti i suoi servizi.

«Il Pane di OSF – ricorda il presidente Padre Maurizio Annoni – festeggia quest’anno i suoi primi 10 anni: dalla sua nascita è sempre stato per noi un momento di incontro fondamentale che, coinvolgendo volontari e benefattori, ci permette di raccontare ciò che quotidianamente facciamo per chi è in una situazione di disagio. Il gesto di offrire il pane ai cittadini è fortemente simbolico: ogni giorno infatti i poveri bussano alla nostra porta chiedendoci un pasto caldo e noi ci impegniamo a offrirglielo. E possiamo farlo contando sul supporto dei donatori ai quali va il nostro grazie di cuore».

I fondi raccolti infatti vanno da sempre a sostegno della storica mensa di Corso Concordia a Milano e da quest’anno anche della seconda Mensa in Piazzale Velasquez.

Questi non sono però gli unici servizi che OSF offre a chi è in difficoltà: Opera San Francesco infatti, grazie ai suoi volontari, può garantire una doccia calda e degli abiti puliti alle Docce e Guardaroba, cure mediche al Poliambulatorio, ascolto e sostegno all’Area Sociale. Opera San Francesco per i Poveri Onlus, nell’ultimo anno ha distribuito 738.363 pasti, 65.604 ingressi alle docce, 9.772 cambi d’abito, 34.440 visite.

Per informazioni consultare il sito www.operasanfrancesco.it o telefonare al numero 02/77122466.