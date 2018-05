“Palazzetto allagato? Non è colpa dei tombini”

C’è baruffa nell’aria, come diceva uno spot di diversi anni fa. C’è baruffa tra due luoghi simbolo della città, quello del potere politico (Palazzo Estense) e quello del potere sportivo (il Palasport di Masnago).

Galleria fotografica Allagamento palazzetto di Masnago - 30 maggio 2018 4 di 12

Ad accendere l’elettricità tra Comune e Pallacanestro Varese è stato il violento temporale scatenatosi nella serata di mercoledì 30 maggio, in seguito al quale il PalA2a ha subito un allagamento piuttosto serio (QUI l’articolo). Stamattina sul nostro giornale abbiamo pubblicato una breve dichiarazione di Claudio Coldebella, direttore generale biancorosso («Non possiamo andare avanti così; la nostra società non può sostituire l’Amministrazione Comunale in alcune attività che sono di sua competenza») che ha ricevuto risposta nel giro di qualche ora da Palazzo Estense.

In una nota, l’amministrazione segnala che nelle prossime ore i tecnici comunali incontreranno i responsabili della Pallacanestro Varese che, ricordiamo, gestisce il palasport (comunale) attraverso una convenzione. «Da una prima analisi del Comune comunque le cause dell’allagamento non sarebbero riconducibili a una scarsa manutenzione dei tombini» si legge nella nota ufficiale emessa da via Sacco.

La replica prosegue poi con le parole dell’assessore allo sport Dino De Simone, che tra le righe piazza anche il carico grosso, quello che evidenziamo in neretto nella risposta integrale:

«Abbiamo avuto degli incontri con alcuni responsabili di pallacanestro nelle ultime settimane ma tra i vari argomenti trattati, tra i quali la convenzione, gli arretrati che spettano al Comune, la festa del Basket in piazza, non è stata portata alla nostra attenzione nessuna segnalazione come quelle che oggi vengono espresse dal direttore generale di Pallacanestro Varese. Inoltre, proprio qualche settimana fa i nostri tecnici avevano effettuato una pulizia straordinaria della zona retrostante senza trovare particolare sporcizia. Sulle condizioni delle pareti, la cui competenza è in capo a Pallacanestro secondo la convenzione invece si è parlato proprio nei giorni scorsi di possibili progetti per riqualificare porte e muri».

De Simone conclude l’intervento chiedendo alla Pallacanestro Varese di proseguire nel lavoro di squadra e di segnalare all’amministrazione eventuali lavori «oltre a quelli che già svolgiamo». «Dal nostro canto – conclude l’assessore – vigileremo perché i compiti che la convenzione assegna alla società vengano svolti nell’interesse della struttura».

A quanto ci risulta, però, Pallacanestro Varese avrebbe richiesto a inizio settembre 2017, all’assessorato ai lavori pubblici, un sopralluogo urgente al PalA2a, proprio per fronteggiare questo tipo di problemi. Sopralluogo che però, a quanto trapela dagli uffici biancorossi, non si sarebbe mai svolto.