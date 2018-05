Palazzetto ancora allagato dal temporale. Coldebella: “Non ne possiamo più”

Il violento temporale che si è abbattuto mercoledì sera su gran parte della provincia non ha risparmiato Varese e il suo impianto sportivo più famoso, il palasport “Lino Oldrini” di piazzale Gramsci.

Intorno alle ore 21, all’interno del palazzetto – in particolare (ma non solo) dall’ingresso “Nord” del parterre, quello sotto la curva nord verso la scuola “Vidoletti” – si è riversata una grande quantità d’acqua che poi ha allagato diverse aree dell’impianto, comprese quelle della zona hospitality (una di quelle riqualificate di recente, anche con una certa spesa della Pallacanestro Varese), dell’infermeria e di alcuni spogliatoi.

La Pallacanestro Varese è intervenuta al più presto con personale proprio per cercare di limitare i danni e di iniziare a pulire i corridoi e i locali invasi dall’acqua, e anche per questo Claudio Coldebella – direttore generale biancorosso – lancia un appello forte a Palazzo Estense: «Non possiamo più andare avanti così – spiega a VareseNews – la nostra società non può sostituire l’Amministrazione Comunale in alcune attività che sono di sua competenza». Coldebella fa riferimento in particolare alla manutenzione del piazzale, del verde pubblico e soprattutto dei tombini che da tempo faticano a smaltire le acque piovane.

Se poi consideriamo che il PalA2a (inteso come parquet e come locali interni – uffici, spogliatoi…) è leggermente al di sotto del piano stradale, ecco che spesso questo problema si va a riproporre. «Una due volte all’anno ci troviamo in questa situazione» raccontano persone che vivono il palazzetto quotidianamente. Per non parlare delle situazioni di degrado – bivacchi e vandalismi – che si riscontrano spesso in quelle zone esterne del palasport nascoste alla vista o posizionate laddove, a quasi trent’anni dall’ampliamento mai portato a termine, ci sono ancora i segni del cantiere interrotto.