Il Palio di Legnano 2018 entra nel vivo, tutto quello che c’è da sapere

Entra nel vivo l’evento che tutta Legnano (e non solo) attende ogni anno. Il Palio di Legnano è alle porte e per le 8 contrade della città. Nei manieri impazzano cene e iniziative propiziatorie, per le strade cominciano a sentirsi tamburi e contradaioli che inneggiano ai propri colori.

Il Memorial Favari “Provaccia” si terrà venerdi 25 maggio alle ore 20.00 presso il Campo sportivo “G. Mari”, via Pisacane, Legnano.

I biglietti sono in vendita presso le Contrade sino al 20 maggio e nelle edicole dal giorno 16 fino alle ore 12 del 25 maggio:

Artemide corso Magenta, 30

Bertola Maria via Rossini/via Palermo

Canavesi Marco piazza Montegrappa 7/a

Cossu via Pietro Micca

Ferrazza Enrico, corso Sempione 61

Galleria del Libro via Mauro Venegoni 55

Ginetto via Ciro Menotti 58

e inoltre, in piazza San Magno: Bar Caffè dei Capitani e Postazione LegnanoNews.

Il 26 maggio sera sarà il momento delle cene propiziatorie in contrada alla quale partecipano, oltre ai contradaioli più infervorati, anche i fantini, i gran priori, i capitani e le castellane.

Domenca 27 maggio appuntamento con la sfilata storica e il Palio, momento culminante di tutte le manifestazioni del Palio di Legnano.

Ecco il programma della giornata:

Ore 10.30 – Piazza San Magno

Santa Messa sul Carroccio, seguita dalla Investitura religiosa dei Capitani del Palio e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio.

Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nella sede della Famiglia Legnanese saranno presenti gazebo dell’Associazione Filatelica Legnanese per la vendita delle cartoline con l’Annullo Filatelico.

Ore 15.30 – Piazza Carroccio

Partenza sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio.

Ore 16.15 – Campo sportivo G. Mari

Sfilata storica, onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade.

In caso di maltempo il programma di domenica 27 maggio verrà rinviato a sabato 2 giugno.

Biglietti

Dove parcheggiare