Pallacanestro Varese: Claudio, Alessio ed Edoardo sono i primi abbonati 2018-2019

Foto da pallacanestrovarese.it

Si sono messi in coda sin dalle prime ore della mattina per aggiudicarsi i primi abbonamenti per la stagione 2018-2019 di Lega Basket Serie A per la Pallacanestro Varese.

Il tagliando stagionale numero uno è andato a Claudio Colombo di Venegono Superiore, battendo sul tempo lo storico milanese Edoardo Scola, sempre uno dei primi a rinnovare la propria passione biancorossa. “Terzo posto” per Alessio Furiga di Bardello.

Il primo tifoso che si è abbonato sfruttando la scontistica riservata ai soci del Trust “Il Basket siamo noi” è stato Augusto Zaniboni.

Il capitano Giancarlo Ferrero e la mascotte Giangallo hanno ringraziato i primi abbonati donando loro prodotti ufficiali biancorossi.