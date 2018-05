In Palude Bruschera con il Festival Natura 2000 Day

Una giornata all’insegna della biodiversità: è quella che domenica 20 maggio vedrà protagonista la Palude Bruschera, ad Angera, con una visita guidata alla scoperta delle decine di ettari di canneto e paludi, per conoscere le specie vegetali e animali presenti nell’area protetta. L’escursione sarà a cura dei naturalisti della Lipu che, con il coordinamento della Provincia di Varese e il supporto del Comune di Angera, guideranno il pubblico all’interno dell’area protetta.

L’appuntamento rientra nel progetto “Rete biodiversità” finanziato da Fondazione Cariplo, grazie al quale Provincia di Varese, Ente gestore della Palude Bruschera, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) nonché parte della Zona di protezione speciale (ZPS) per gli uccelli “Canneti del Lago Maggiore”, sta attuando una serie di interventi finalizzati al miglioramento degli habitat per favorire le specie in esso presenti, come l’apertura di un nuovo chiaro, nonché a sviluppare le possibilità di fruizione guidata del sito in collaborazione con le associazioni già attive nell’area e con il Comune di Angera: ne sono un esempio l’area didattica realizzata nel parco comunale e la serie di visite guidate per le scuole primarie e secondarie di Angera che si svolgeranno nel mese di ottobre a cura di LIPU, partner di progetto.

La giornata è inoltre parte del Festival Natura 2000 Day, evento che Lipu-BirdLife Italia organizza nei siti della Rete Natura 2000, la più grande rete ecologica europea a tutela della biodiversità con l’obiettivo di avvicinare le popolazioni locali che vivono nei dintorni dei siti Natura 2000 e delle oasi/riserve e creare un legame affettivo tra la gente e la natura, sensibilizzando il pubblico sul valore del patrimonio naturale, degli habitat e delle specie animali e vegetali per favorire una maggiore consapevolezza e dunque una più efficace loro tutela.

Appuntamento per domenica 20 maggio 2018 –alle ore15.00 presso l’ingresso di via Arena (in prossimità del Parco comunale): Evento gratuito, prenotazione obbligatoria (posti limitati) presso Lipu e l’ufficio del turismo del Comune di Angera: Email:turismo@comune.angera.it ,didattica.varese@lipu.it