Papa Francesco: “Giornalisti indispensabili ma non si occupino solo di chi è sotto i riflettori”

Papa Francesco ha scritto una lettera di auguri al quotidiano La Stampa in occasione del restyling del quotidiano torinese.

Una lettera indirizzata al direttore Maurizio Molinari che, però, contiene alcune riflessioni del pontefice sulla professione del giornalista e sulla comunicazione moderna.

Il pensiero di papa Francesco è profondo e molto interessante per chi fa questo lavoro ma anche per chi si informa.

Ecco un estratto della lettera di Papa Francesco:

“In un tempo in cui tutti parlano e intervengono, ma non tutti sono disposti ad ascoltare e a riflettere, il ruolo dell’informazione professionale è quanto mai necessario. I social media sono oggi strumenti universalmente diffusi e rappresentano una grande opportunità a disposizione delle persone. Ma proprio questo moltiplicarsi delle offerte informative e degli spazi della rete web rende ancora più importante il ruolo dei giornalisti professionisti e del giornalismo di qualità.

Un giornalismo che non soltanto rispetti le norme della deontologia professionale cercando di offrire una buona informazione , ma che sappia anche proporre, nel difficile contesto in cui viviamo, un’informazione buona: fatta di approfondimenti e di confronto, sempre rispettosa della dignità delle persone.

Un’informazione che non cada nelle contrapposizioni sterili, nella superficialità, nel chiacchiericcio. Un’informazione che non si accontenti di descrivere solo ciò che è già sotto i riflettori, che non dimentichi le situazioni drammatiche delle quali nessuno parla, e che non si stanchi di raccontare con delicatezza e umanità le storie delle persone, con particolare attenzione agli indifesi, agli ultimi, agli scartati, a quelli che non hanno potere”.

