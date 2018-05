Il parco di Sciarè ospita la festa di primavera

Una giornata di cura e di festa nei parchi di quartiere, sabato 5 maggio, a Sciarè di Gallarate.

«L’idea ci è venuta mentre ci occupavamo di un precedente progetto (questo, ndr). L’idea – spiegano dalla Consulta Sciarè-Cedrate – era di trovare un momento insieme per risistemare i parchi e farli rivivere, far sì che la popolazione del rione si riappropri di questi spazi: la mattina metteremo a posto il parco, il pomeriggio ci sarà il momento di festa» (nella foto: una festa di quartiere nel 2015).

Alle 9 c’è il ritrovo (libero, per tutti) al parchetto di via Bergamo-via Ferruccio, alle 11. Per prendersi cura, appunto, del piccolo spazio verde nella zona “vecchia” del quartiere, più vicina alla stazione. Alle 11 invece al più ampio parco di via Vigorelli – la zona più moderna del rione, più lontana dal centro – sarà invece inaugurata la mostra “Fa’ la cosa giusta”, lo slogan attraverso cui la Consulta si è attivata in questi mesi.

Alle 12.15 ci sarà il pranzo insieme , con pranzo al sacco, e pop dalle 14 canti e balli per bambini, laboratori e giochi, fino alla merenda per tutti alle 16. Ci saranno anche alcuni hobbisti con i loro stand.

Alla giornata partecipano anche le scuole del Comprensivo De Amicis e la scuola materna Borgomanero.