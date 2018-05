Passione Biancorossa: ecco il pullman per i playout

La partita di playout Oltrepovoghera-Varese, come abbiamo annunciato ieri, è stata anticipata di una settimana e si giocherà domenica 13 (ore 16) nella città in provincia di Pavia.

Il match è decisivo per la salvezza e i biancorossi dovranno per forza vincere entro i 120′ (quindi i tempi supplementari in caso di parità al 90′), altrimenti retrocederanno in Eccellenza.

Proprio per questo i tifosi organizzati stanno chiamando a raccolta il maggior numero di persone possibile per raggiungere lo stadio “Parisi” e sostenere Ferri e compagni. Il Club Passione Biancorossa sta allestendo un pullman per raggiungere Voghera: il programma prevede il ritrovo alle ore 13 sul piazzale del “Franco Ossola”. La trasferta costa 20 euro per i soci del club e 25 per i non soci; il biglietto di ingresso allo stadio sarà acquistato sul posto.

Chi è interessato a raggiungere Voghera in pullman dovrà iscriversi entro e non oltre la giornata di venerdì 11 maggio chiamando i numeri 348-3584201 (Isacco) o 338-2584390 (Antonella). La trasferta sarà effettuata con queste modalità solo con un numero minimo di 30 iscritti.