Patrizia Testa: «Grazie a tutti, si è formato un gruppo splendido»

Una nota in evidenza della giornata di festa di Busto Arsizio non può che andare al presidente della Pro Patria, Patrizia Testa. Se il calcio è di nuovo una passione per i bustocchi, parte del merito va alla numero uno di via Ca’ Bianca, che in questi anni ha sofferto più di tutti, stretto i denti, e anche per questo si merita più di chiunque altro questo successo.

Al termine della gara vincente contro il Darfo Boario, anche con tanta emozione e un po’ di stanchezza, le parole di Patrizia Testa sono misurate e vanno dritte all’obiettivo, come è sua prerogativa: «È una settimana che non dormo, anche perché il mio pensiero è che, a prescindere dal risultato, abbiamo fatto tutto grazie alle nostre risorse. Ringrazio il cielo perché sono stata accompagnata da un gruppo splendido di lavoro. Dopo questo “titolo scolastico” che ci permetterà di andare tra i professionisti, il primo pensiero va a mio padre».

«Grazie ai tifosi – prosegue la presidentessa biancoblu –, grazie al bagno di folla di oggi allo “Speroni”. Sono contenta che tutti abbiamo contribuito. Senza nulla togliere alle qualità di nessuno, il direttore d’orchestra è stato Sandro Turotti e oggi abbiamo eseguito bene il canto per tornare in Serie C. Da bustocca, che poi è la motivazione che mi ha portato a supportare la Pro Patria, da domani mi metterò al lavoro per capire come procedere nel futuro. Mi rivolgo in primis a chi è di Busto Arsizio. Vincere così è bello, con i sani valori dello sport. Onore agli avversari, a chi ci ha tenuto sul filo fino alla fine. Grazie a tutti, l’abbiamo portata a casa ma è stata faticosa».