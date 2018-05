Patto in regione per l’educazione ambientale nelle scuole

Un tavolo permanente per l’educazione ambientale e una rete regionale diffusa su tutto il territorio per educare alla tutela del grande patrimonio lombardo: sono queste le due principali iniziative al centro del protocollo d’intesa siglato oggi a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Delia Campanelli.

La valorizzazione delle eccellenze nelle scuole, il coinvolgimento degli istituti scolastici nelle azioni regionali orientate allo sviluppo sostenibile, il supporto tecnico-informativo della direzione Ambiente e Clima e il sostegno alla realizzazione delle iniziative promosse dal sistema dei Parchi regionali saranno il motore della promozione e divulgazione di iniziative di educazione ambientale e sviluppo sostenibile rivolte ai giovani per il prossimo triennio.

“Puntiamo molto su questa collaborazione perché ritengo di grande importanza coinvolgere le nuove generazioni in questo progetto e sensibilizzarle verso una nuova consapevolezza che la tutela del patrimonio ambientale lombardo parte dalla responsabilità di ciascuno di noi”, ha detto Cattaneo.