Pd e Città Viva: “Teniamo alta la guardia sulle manutenzioni nelle scuole”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Pd Samarate e lista civica Samarate Città Viva sul tema delle manutenzioni scolastiche, sempre “caldo”, anche alla luce dei gravi episodi avvenuti in altri Comuni negli ultimi tempi.

Edilizia scolastica a Samarate

CONTINUANDO AD INSISTERE QUALCOSA SI OTTIENE

Dopo svariate richieste come Partito Democratico e lista civica Samarate Città Viva al Presidente della Commissione edilizia scolastica, all’Amministrazione Comunale e infine in Consiglio Comunale abbiamo ottenuto, dopo due anni, di poter eseguire dei sopralluoghi in tutte le scuole di Samarate, Verghera, San Macario e Cascina Elisa.

Come punto di approdo a queste visite abbiamo chiesto che venisse convocata la Commissione in seduta pubblica venerdì 11 maggio.

Abbiamo sottolineato le problematiche, evidenziando con fotografie le situazioni di maggior gravità: le perdite dal soffitto, l’umidità nelle palestre, i pluviali con perdite, la mancanza di sicurezza (prese elettriche riparate con lo scotch, caloriferi mobili, bagni non funzionanti, vetrate non idonee).

Abbiamo chiesto che l’Amministrazione Comunale potesse organizzare in futuro, in modo chiaro e preciso, il percorso per segnalare le necessità delle scuole, con risposte certe anche da parte dell’Ufficio Tecnico.

Grazie alla nostra insistenza qualcosa si è ottenuto, soprattutto rispetto ad alcuni interventi per la messa in sicurezza della scuola di Verghera e ad investimenti che finalmente saranno previsti per l’edilizia scolastica (rifacimento copertura tetto scuola secondaria San Macario, sistemazione bagni scuola materna Samarate) oltre ad uno stanziamento annuo fisso per le manutenzioni che va riconosciuto come volontà della Giunta.

Ringraziamo i genitori degli alunni, le Associazioni dei genitori che si impegnano nella manutenzione quotidiana, le Associazioni sportive che ogni giorno utilizzano le palestre e tutti gli altri cittadini che sono intervenuti alla Commissione dell’11 maggio portando il loro contributo.

Crediamo sia importante mantenere alta l’attenzione su questo tema, sollecitando sempre maggiore impegno per le nostre scuole perchè possano essere spazi sicuri e degni di una città di 16.000 abitanti come Samarate.

Partito Democratico – Samarate Città Viva