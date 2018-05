Il Pd contro lo striscione anti-Mattarella: “Atto grave. Rimuovetelo”

Dura la reazione da parte di Samuele Astuti, consigliere regionale e segretario provinciale del PD rispetto allo striscione appeso a Busto Arsizio contro il Presidente della Repubblica.

Astuti afferma: “Si tratta di un grave atto nei confronti della più alta carica dello Stato che non può e non deve passare inosservato. Chiedo l’intervento immediato del Sindaco Antonelli affinché condanni il gesto e provveda immediatamente a disporne la rimozione. Il contenuto dello striscione è eversivo e non può trovare alcun tipo di tolleranza”.

Astuti conclude: “Ricordo che oggi alle 18.30 di fronte alla Prefettura a Varese si svolgerà un presidio a sostegno del Presidente delle Repubblica dove dimostreremo tutta la nostra solidarietà a Mattarella. In questo momento particolare invito tutti a partecipare alla manifestazione”.

Anche il consigliere comunale del Pd Massimo Brugnone attacca: «Visto il continuo illegittimo utilizzo che viene fatto dei 5 ponti è ora che vengano messe delle telecamere per controllare chi appende striscioni di questo tipo che oltre, in questo caso, offendere il Capo dello Stato viola anche il regolamento di polizia municipale di Busto Arsizio. Ho già chiesto all’Assessore Rogora di eliminare immediatamente lo striscione».