Il Pd si mobilita a Milano: “In piazza per le istituzioni e la Costituzione”

Il Partito Democratico lancia la mobilitazione “Italia chiamò”: venerdì 1 giugno a Milano ci saranno delegazioni e militanti da tutte le regioni del Nord per l’iniziativa a “sostegno delle istituzioni democratiche”.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18, a Milano in Piazza della Scala.

“Abbiamo deciso di mobilitarci in vista del 2 giugno per difendere la nostra Costituzione e celebrare i valori e i principi politici e sociali che quella Carta rappresenta – ha detto Alessandro Alfieri, Segretario PD Lombardo -. La nostra Costituzione è il nostro patrimonio più importante. Grazie a quelle regole scritte dai Padri Costituenti per salvaguardare e proteggere la democrazia noi oggi siamo liberi. È bene non dimenticarcene mai. Per ribadirlo domani sarò in Piazza con una copia della nostra costituzione. E invito i cittadini a fare altrettanto”.