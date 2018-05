Il Pd varesino non ci sta: “La Lega ci accusa ma è solo vittimismo”

Non va proprio giù al Partito Democratico varesino di essere stato messo sotto accusa dal commissario leghista Andrea Gambini a proposito della vicenda dei gazebi per la consultazione sul “contratto di Governo” Lega-M5s.

Ieri il commissario ha denunciato la “burocrazia targata Pd” per essersi messa di traverso alla concessione dello spazio pubblico per i gazebi del partito.

Il Comune di Varese ha negato e oggi il capogruppo Pd in Consiglio comunale Luca Conte e il segretario cittadino Luca Paris rincarano la dose: “Il commissario bustocco paracadutato in piazza Podestà per dare ordini ai leghisti varesini – spiegano -, nel caparbio tentativo di apparire eroica vittima di un Partito democratico antidemocratico e perfido, proprio non riesce ad evitare il ridicolo, dimostrando ripetutamente la sua scarsa conoscenza della realtà varesina e, in generale, di come funziona una pubblica amministrazione”.

“Anche a Varese, infatti, – proseguono i due esponenti democratici – per allestire un gazebo in città occorre presentare una banalissima domanda, come accade in tutti i comuni italiani e seguendo la medesima procedura in uso ai tempi del Sindaco Attilio Fontana. Tale complicatissimo, incomprensibile ed insostenibile iter sfugge evidentemente al commissario Gambini, al quale invece, senza aver presentato alcunché e guidato dal solo obiettivo di guadagnare un titolo di giornale, viene ben più facile accusare gratuitamente il Comune di Varese ed i suoi dipendenti di mancare ai loro doveri con l’obiettivo deliberato di impedire la democratica espressione delle proprie idee ad un partito politico”.