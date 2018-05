Pedone investito, poi la fuga: denunciato

Fuga, omissione di soccorso, forse lesioni stradali – che arrivano se la prognosi supera i 40 giorni – sono i reati per i quali la Polizia locale del Verbano ha denunciato il conducente di un’auto che attorno a mezzogiorno di oggi avrebbe investito un pedone.



L’accaduto si consuma al confine fra Cittiglio e Brenta lungo la Via Valcuvia, l’antica strada che collega i paesi del fondovalle attorno alle 12.05 di oggi, venerdì 11 maggio.

Un uomo di 66 anni sta camminando verso Brenta quando il veicolo che sopraggiunge alle sue spalle lo travolge, facendolo volare di qualche metro. L’auto è un fuoristrada, una Gran Cherokee di colore grigio metallizzato: rallenta, poi procede lungo la strada e se ne va.

Qualcuno intravede la scena, e sulla strada rimangono i frammenti del veicolo.

Nel frattempo viene chiamata l’ambulanza che ricovera il ferito in codice giallo.

Le indagini della polizia locale del Verbano sono velocissime.



In poco tempo l’auto viene rintracciata in paese, è di un uomo di 82 anni. La poliza Locale, completati i rilievi di rito denuncia la persona per due distinti reati:; fuga, e omissione di soccorso. È invece al vaglio la possibilità di un terzo reato contestato, vale a dire le lesioni stradali.