Pedone investito in via Carlo Noè

Un pedone è stato investito in via Carlo Noè a Gallarate, alla rotonda all’incrocio con via Padre Lega e via Palestro.

(foto d’archivio)

La persona coinvolta è un’anziana di 85 anni. Sul posto ci sono un ambulanza della Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Locale di Gallarate. Le condizioni della donna non sarebbero gravi.