“Pelle di luna”, un singolo per raccontare la malattia

La musica per parlare della malattia e dar voce a tutti i ragazzi che vivono nelle medesime condizioni. Si intitola “Pelle di Luna” il singolo del lavenese Antonio Corcillo, studente con disabilità (è iscritto al corso laurea in scienze della comunicazione all’Università dell’Insubria di Varese) e webmaster della cooperativa sociale Stone di Castello Cabiaglio.

Una canzone e un video, pubblicati lunedì 9 aprile su youtube, per raccontare la sua condizione e quella delle persone affette da tetraparesi spastica, una malattia che costringe a vivere sulla sedia a rotelle. Il brano è stato scritto da Antonio Corcillo e prodotto e interpretato da Marco Conte, professore di italiano alle scuole medie e cantautore per passione.

Come spiega Antonio, il singolo è nato dopo un evento accaduto maggio del 2015: «Quel giorno stavo seguendo una lezione di storia e cinema, ma non c’era il mio tutor. Quindi per mangiare ho chiesto aiuto a una mia collega di corso».

Un’azione che è stata la miccia di una serie di emozioni da cui è nato il testo della canzone. «”Pelle di luna ha un testo delicato”, di una malinconia leggera e di una drammaticità quotidiana. Ha un ritmo pacato e quasi sereno, anche se strappa una lacrima», spiega Antonio.

Il video è stato girato alla Biblioteca Comunale di Laveno Mombello, con la collaborazione di Giulia Zito.