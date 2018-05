Pensionati “all’attacco” contro la legge Fornero

Un presidio davanti all’Inps: è quello che ha organizzato il partito Pensionati per lunedì 28 maggio 2018 alle 11.30, davanti alla sede di Via Volta.

La formazione politica chiede l’aumento di tutte le pensioni e la restituzione dell’intera rivalutazione Istat spettante, bloccata nel 2012-2013.

Insieme a Carlo Fatuzzo, segretario nazionale del partito Pensionati e deputato di Forza Italia alla Camera erano presenti l’onorevole Lino Miserotti, vicesegretario nazionale del Partito Pensionati e Orazio Sofia, segretario provinciale di Varese del Partito Pensionati e qualche decina di attivisti.

«Chiediamo al governo, quale che sia in questi giorni, che diano un aumento di 100 euro al mese come acconto di quanto gli spetta per l’abrogazione della legge Fornero, di cui hanno parlato tutti alle elezioni – ha tuonato Fatuzzo – siamo in piazza per non essere presi in giro».