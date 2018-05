Penultimo giorno di Baff con Luca Argentero

Si concludono domani, venerdì, con un doppio appuntamento, le proiezioni della sezione Made in Italy – Scuole. Alle ore 9.00 presso il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio (Piazza Plebiscito,1) in programma Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani (Italia, 2017 – 98’). Al centro della storia Monica e Giovanni, due mondi apparentemente distanti, due classi sociali diverse, destinate ad incontrarsi con il fidanzamento tra i loro figli.

Alla stessa ora al Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio (Piazza S. Donato, 5) si proietta Easy. Un viaggio facile facile di Andrea Magnani (Italia, 2017 – 91’). Ospite il protagonista Nicola Nocella. Il film racconta il viaggio in Ucraina di Easy, ex pilota di successo in sovrappeso, per riportare a casa la salma di un operaio morto sul lavoro.

Tre gli appuntamenti pomeridiani allo Spazio Festival (Piazza San Giovanni).

Alle 16.30 Itinerario turistico cittadino a cura di Tourist Angels.

Alle 17.00, per la rassegna Effetto Cinema, proiezione del film Salvatrice. Sandra Milo si racconta di Giorgia Würth (Italia, Svizzera, 2017 – 60’). Attraverso un percorso di sconfitte, incontri, luci e silenzi, il documentario ci accompagna alla scoperta della grande attrice.

Alle 18.00 Milena Vukotic e Carlo Cotti raccontano il film Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada, tratto dal romanzo La spartizione di Piero Chiara. Modera Mauro Gervasini, direttore editoriale di Film Tv. Appuntamento in collaborazione con il Premio Chiara.

Alle 19.00 alla Pasticceria Oscar (Via Felice Cavallotti, 3, Busto Arsizio) aperitivo con artista.

Alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio ((Piazza Plebiscito,1) presentazione del Festival del Cinema Nuovo, concorso internazionale per cortometraggi interpretati da disabili di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, realizzato dall’APS Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends Onlus. Ospiti Giampaolo Letta e Luigi Colombo.

A seguire, per la sezione Made in Italy – Film Anteprima, proiezione di Hotel Gagarin di Simone Spada (Italia, 2018 – 97’), ospite insieme all’attore Luca Argentero. La commedia narra l’avventura di cinque ragazzi partiti per l’Armenia per girare un film, abbandonati dal produttore presso l’Hotel Gagarin a causa dello scoppio di una guerra.

Alle ore 22.00 presso il Millenote Club di Busto Arsizio (Via Antonio Pozzi, 5), BAFF OFF propone Il re (è) nudo. Reperti e repertori della controcultura giovanile in Italia (1968 – 1977) a cura di Roberto Della Torre.