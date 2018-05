Perchè non portare il bus di linea anche a Casciago Superiore?

La palla al balzo per porre (nuovamente) la domanda l’ha colta il sindaco di Casciago Andrea Zanotti, complice la presentazione a Villa Recalcati del Programma di Bacino del Trasporto Pubblico Locale.

Il primo cittadino casciaghese, stante l’invariato percorso di collegamento tra il comune che amministra da quattro anni e la stazione Fs di Varese, servite dalla linea M che va dalla suddetta stazione al capolinea di Morosolo, propone alcune modifiche per consentire agli abitanti di Casciago di avere un servizio in più.

«Sarebbe ottimo per i cittadini di Casciago se si portasse il percorso della linea E o della linea P fino a via Astico (in Comune di Varese) e via Pozzi (in Comune di Casciago), passando poi da piazza Cavour ed eventualmente anche fino a via Matteotti. Casciago negli anni ha predisposto importanti interventi viabilistici per consentire il passaggio dei bus e la zona alta del paese risulta non servita dal trasporto pubblico, pur essendoci uffici pubblici e servizi importanti per buona parte della popolazione – spiega Zanotti nelle osservazioni presentate a Villa Recalcati -. In alternativa si potrebbe modificare il tracciato della M, deviandone il percorso attraverso le vie Sant’Agostino, Largo De Gasperi, Piazza Cavour, via Pozzi, via Astico con capolinea in Piazzale Grilli per l’interscambio con la linea E. Ovviamente per gli studenti e nelle ore di punta resterebbe invariato il tracciato attuale della M. Il Comune di Casciago si renderebbe disponibile ad implementare l’impianto semaforico già presente in via Sant’Agostino per agevolare il transito del servizio urbano».