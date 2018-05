Percussioni indiane ed erbe commestibili: Luino Corsi e fa il pieno di novità

Eccoli i corsi che luinesi e non solo potranno seguire nella prossima edizione di Luino Corsi 2018/2019 “sessione invernale settembre 2019 gennaio 2019”.

Le iscrizioni si apriranno lunedì 28 maggio e si chiuderanno il 31 luglio, ma anche se i corsi partono a settembre le iscrizioni devono essere chiuse con un certo anticipo rispetto all’apertura delle lezioni: la scadenza per iscriversi è il 31 luglio.

Per le iscrizioni è opportuno presentarsi presso il servizio cultura del comune di Luino in via Crivelli Serbelloni, 1 al secondo piano in questi giorni: lunedì, martedì e giovedì 9.30 / 12.00 e 17,00 / 18.00; mercoledì e Venerdì dalle 9.30 / 12.00; sabato 9.30 / 12.00 (SOLO SU APPUNTAMENTO)

Non si accettano iscrizioni via mail e per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura per telefono allo 0332 543 592 /583. E-mail g.buttice@comune.luino.va.it

Per ogni corso i docenti hanno redatto una scheda che spiega il corso proposto: tutte le schede sono disponibili on line sul sito del Comune di Luino

I corsi saranno attivati solo se sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.

LE MATERIE

Oltre a francese e tedesco e inglese business, ci saranno: fitness terza età, feldenkrais, pilates, total body, yoga.

Speciale bambini: fotografia creativa, gioca mountain bike, “oggi cucino io”, “play with me”.

Corsi pratici: difesa personale per donne, percussioni indiane, erbe e frutti spontanei e commestibili, total beauty, scrittura creativa, enigmistica classica, cucito.