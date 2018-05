I pericoli del mondo digitale: alla media Pellico una serata per i genitori

Che pericoli si corrono navigando su internet senza accortezze? Cosa si rischia e fin dove possono arrivare i nostri figli senza alcun controllo? Chi può arrivare a loro?

Questi ed altri importanti argomenti sono al centro dell’incontro in programma questa sera – giovedì 10 maggio – alle 20.45 nell’aula magna della scuola media Silvio Pellico di Varese, in via Appiani 15.

Interverranno esperti di sicurezza informatica per parlare dei pericoli pratici e di come, praticamente, mettere in atto sistemi di protezione contromisure sugli apparecchi che lasciamo in mano ai bambini e ai ragazzi.

L’incontro, organizzato dall’associazione Genitori Pascoli è aperto a genitori e insegnanti anche non del plesso scolastico.