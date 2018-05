Perle di Martini al Salone Estense

Giovedì 31 maggio alle 18 e 15 presso il Salone Estense verrà presentato il libro “Perle di Martini. La Parola nella città 1980-2002” (EDB) a cura di Marco Vergottini. Interverranno Marco Vergottini, docente di Teologia sistematica, Facoltà Teologica del Triveneto, Pietro Ichino, avvocato, docente di diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano, Daniela Mazzucconi, già sottosegretario di Stato al ministero di Grazia e Giustizia, presidente di Brianza Energia Ambiente spa. Coordina i lavori Enzo R. Laforgia, presidente della Commissione Cultura del Comune di Varese

L’Autore

Marco Vergottini, teologo milanese laico, già vice-presidente dell’Associazione Teologica Italiana dal 2003 al 2011, è stato per venticinque anni docente di Introduzione alla teologia e di Storia della teologia contemporanea alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. Insegna Teologia pastorale a Padova presso la Facoltà teologica del Triveneto. È autore di saggi sul concilio Vaticano II, su Paolo VI e sulla teologia contemporanea.

Il Libro

Marco Vergottini, attraverso gli scritti (lettere, discorsi, interventi) prodotti da Carlo Maria Martini, ha voluto esplorarne il magistero nel corso dei 23 anni in cui è stato arcivescovo di Milano. Da questa immensa mole di documentazione (circa 13.219 pagine), l’autore ha selezionato alcune “perle”, intorno alle quali ha invitato a confrontarsi importanti personalità del mondo ecclesiale e della società civile, come, tra i tanti, Gianfranco Ravasi e Renato Corti; i teologi Piero Coda, Bruno Forte ed Enzo Bianchi; intellettuali laici come Laura Boella, Mario Botta, Nando Dalla Chiesa, Massimo Recalcati, Gino Strada; esponenti del mondo politico come Laura Boldrini e Giuliano Pisapia. Dall’insieme di queste testimonianze, emerge tutta l’attualità di Carlo Maria Martini, indiscussa autorità della Chiesa e uno degli intellettuali di maggior spicco dell’Italia contemporanea.