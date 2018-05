Piano d’investimento in Lombardia, Fnm gela Trenitalia

Cala il gelo tra Trenitalia e Fnm, sulla proposta della società gruppo Fs su un piano straordinario di investimenti, in cambio di un “prestito” dell’1% di quote di Trenord, oggi partecipata al 50+50% dalle due società ferroviarie.

“Fnm, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord S.r.l., società a controllo congiunto con Trenitalia, e conseguentemente di non aver effettuato alcuna valutazione” è il gelido commento che viene dalla società di piazzale Cadorna 14.

La mossa di Trenitalia-Fs arriva dopo mesi in cui i vertici del Gruppo Fs hanno ipotizzato una manovra per sbloccare l’assetto attuale di governance, considerato carente proprio in virtù della perfetta parità della partecipazione tra Trenitalia e Fnm. Da piazzale Cadorna si sottolinea tra l’altro che, nella stessa Fnm, Fs ha una partecipazione pari al 14,74% del relativo capitale sociale – in merito al c.d. “piano industriale per il trasporto regionale”, pubblicate sul sito internet del gruppo FS.

Le manovre intorno a Trenord preoccupano, a Milano. “Alla luce del rilevante Richiamo di Attenzione recentemente pubblicato dalla CONSOB e a tutela degli azionisti tutti, la Società è nuovamente costretta a ricordare come – dato il proprio status di società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana – eventuali dichiarazioni che riguardino, direttamente o indirettamente, FNM e/o società dalla stessa partecipate, debbano essere fatte adottando la massima cautela, per “evitare significative oscillazioni sull’andamento del titolo della Società”.