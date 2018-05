Piazza Saragat: automazione bocciata dagli automobilisti

Pioggia di proteste per l’automazione del parcheggio di piazza Saragat. In queste prime settimane di funzionamento le nuove modalità di accesso e pagamento della sosta hanno avuto un riscontro decisamente negativo da parte degli automobilisti.

Innanzitutto l’intero sistema, pensato in modo da contare gli stalli liberi per integrare l’area di sosta nel pacchetto di infomobilità che l’Amministrazione da due anni cerca di attivare a Saronno, è stato giudicato poco friendly.

Nei primi giorni era presente un ausiliario della sosta per insegnare agli automobilisti come pagare la sosta ma ora i problemi non mancano. C’è chi non riesce a pagare, chi passa troppo velocemente e non si trova la targa registrata e le chiamate al “sos” sono numerose. Qualcuno si è anche ritrovato sulla ricevuta il numero di targa errato.

Ad essere apprezzato invece il fatto che la prima mezz’ora la sosta sia gratuita ma anche qui i limiti pratici non mancano. Una scelta dettata dalla necessità di dare la possibilità ai genitori e ai nonni degli studenti dell’istituto Sant’Agnese di posteggiare per recuperare i bimbi all’uscita di scuola. In realtà però il riconoscimento della targa è decisamente lento e tanto che ogni giorno si formano code e rallentamenti all’uscita dei bimbi.