Piccaia golf cup 2018 fa tappa al Golf Continental

Dopo le prime due tappe (Franciacorta Golf Club il 25 marzo e Alpino Golf Club di Stresa 29 aprile) il circuito Piccaia Golf Cup si sposta domenica 3 giugno al Golf Continental Verbania. Questo golf nasce nel 1996 su iniziativa di un gruppo di golfisti appassionati e presto diventa punto di riferimento e meta privilegiata dei molti golfisti residenti nella Provincia di Verbania, di giocatori provenienti dalla metropoli milanese e dei molti turisti che in primavera ed estate frequentano il Lago Maggiore. Il percorso si snoda toccando le rive del Lago di Mergozzo e le cave di marmo, in un paesaggio mozzafiato.

L’idea di coniugare arte e sport è nata dall’artista Giorgio Piccaia, pittore e ceramista di Agrate Conturbia, suo padre Matteo è un maestro dell’arte del Novecento e ha vissuto per molti anni a Domodossola. I Segni di Piccaia è la loro ultima mostra che si è tenuta a marzo alla galleria Ma- Ec di Milano che ha avuto l’onore di essere inserita nel palinsesto Novecento Italiano.

Il tour 2018 è ospitato in undici circoli tra il Piemonte e la Lombardia, dove saranno esposte, nella giornata della gara, sue ceramiche e quadri.

Oltre cinquemila golfisti hanno partecipato alle prime sei edizioni. La formula di gara è la classica Stableford con due categorie, premiati il primo e secondo di categoria, primo lordo, primo lady, primo senior e primo architetti by Gibidi. Il nearest to the pin è offerto da Domina. Mentre in caso di “hole in one”, il fortunato giocatore, si aggiudicherà un’ incisione dell’artista Giorgio Piccaia, che è stata realizzata nell’Atelier du Safranier, durante il soggiorno invernale nella residenza d’artista ospite del Comune di Antibes.

La settima edizione del PICCAIA GOLF CUP si articola su 11 gare con il seguente calendario: 25 marzo Franciacorta Golf Club – 29 aprile Alpino Golf Club Stresa – 19 maggio Arona Golf Club – 3 giugno Golf Continental Verbania – 24 giugno Golf Club Castelconturbia – 1 luglio Panorama golf di Varese – 15 luglio Golf Dei Laghi – 26 agosto Golf Club Castello Tolcinasco – 2 settembre Le Robinie Golf Club – 14 ottobre Molinetto Country Club – 27 ottobre Golf Club La Pinetina.