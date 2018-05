Piccoli archi crescono in concerto all’oratorio di Velate

Questa sera, venerdì 25 maggio alle ore 18 nell’oratorio di Velate a Varese ci sarà il concerto inaugurale del Progetto Musicale “Piccoli Archi Crescono”.

Si tratta di una orchestra nata dal desiderio di Valentina Colonna-Preti e di Nerea Maeso Fernández che hanno creato, nell’anno scolastico che sta terminando, un corso di violino curricolare presso la Scuola Primaria Settembrini , il primo nel suo genere a Varese.

Nel corso dell’anno è stato possibile aggiungere anche alcuni violoncelli dando vita, così, ad un’orchestra d’archi per bambini.

Il corso è stato tenuto dalla Maestra Nerea Maeso Fernández con l’assistenza di Valentina Colonna-Preti, ed ha avuto come riferimento metodologico il cosiddetto “Sistema” ormai più che quarantennale del venezuelano José Antonio Abreu (musicista, direttore d’orchestra, educatore, economista ed in passato ministro della cultura) che ha visto nella didattica musicale la promozione sociale ed intellettuale dell’infanzia e della gioventù e con cui Nerea Maeso Fernández ha studiato e collaborato per anni.

I bambini hanno imparato fin da subito facili arrangiamenti e versioni ridotte delle grandi opere musicali, con l’obiettivo di arrivare ad eseguire quelle stesse opere nelle loro versioni originali.

Grazie ai sistemi di lavoro sviluppati precocemente, i piccoli musicisti stanno imparando ad affrontare con serenità lo strumento, il repertorio, l’orchestra, il pubblico e stanno capendo che i progressi si ottengono con uno studio costante e una pratica disciplinata in un ensemble che costruisce armonia e coesione.

Il sogno, di lunga data, di rendere omaggio al grande José Antonio Abreu, si è concretizzato il 16 marzo di quest’anno con la creazione dell’Orchestra Infantile e Giovanile che porta il suo nome, inconsapevolmente (ma forse non casualmente) pochi giorni prima della sua scomparsa, avvenuta il 24 marzo 2018.