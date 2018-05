Piccoli cori diventano “grandi”

Con il grande concerto del Primo Maggio si è concluso a Folgaria, in Trentino, il raduno di cori di “Armonicamente Bambino” che ha visto la presenza di 400 coristi da tutta Italia.

Dalla nostra provincia erano partiti i bambini del Piccolo Coro Valcuvia di Azzio e del Piccolo Coro Rosetum di Besozzo. Preparati da Margherita Gianola, avevano già contribuito ad animare il primo concerto in piazza a Rovereto, il 28 aprile, alla presenza di 1000 persone.

Dopo tre giorni di stage corali destinati sia ai bambini che, separatamente, ai maestri – mentre i genitori e gli accompagnatori visitavano le bellezze naturali della valle in tour organizzati da Alpe Cimbra – i piccoli coristi hanno infine partecipato al concerto finale al Palaghiaccio, fianco a fianco al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna (il coro dello Zecchino d’Oro) e agli altri 15 cori presenti, diretti da Gianpaolo Daicampi e da Sabrina Simoni, in un programma di musiche dello Zecchino d’Oro e di altri brani inneggianti alla pace e alla solidarietà, scritti dall’autore Lodovico Saccol, presente in sala, vincitore di ben 3 Zecchini d’Oro.

La coloratissima manifestazione, presentata dal conduttore Mister Lui, è stata un vero successo, che ha sottolineato l’impegno e la passione per la musica di questi bambini, ma anche il grande valore dell’amicizia e della gioia di cantare assieme.

