Piccoli e grandi musicisti per il Concerto di primavera

Si è svolto mercoledì 25 aprile all’Oratorio maschile il concerto di primavera della banda di Gerenzano. Protagonisti sono stati musicanti ed allievi del corpo bandistico cittadino, diretti dai Maestri Franco Erenti e Cristina Mondini.

Galleria fotografica Gerenzano - Saggio musicale 2018 4 di 8

«E’ stato un pomeriggio emozionante – racconta il presidente della Banda, Paolo Andrea Vanzulli – Ad aprire il concerto un tributo alla Festa della liberazione con l’inno nazionale e alcuni brani della Seconda guerra mondiale. Si è poi cambiato registro con l’esecuzione di brani evergreen di gruppi come Abba, Eric Clapton ed Ennio Morricone. A concludere il pomeriggio l’esecuzione di alcuni brani da parte degli allievi della banda, che per la prima volta hanno suonato anche con tutto il corpo musicale. E’ stata un’esperienza edificante, sia per i musicanti che per i ragazzi, che emozionati ed orgogliosi hanno dimostrato come l’impegno e la costanza portino a risultati di livello».

Alla presenza dell’Amministrazione comunale e del parroco sono stati consegnati anche i diplomi di frequenza ai corsi di musica.

«La soddisfazione di vedere realizzati i propri progetti è la ricompensa migliore a tutti i nostri sforzi organizzativi – conclude il presidente Vanzulli – Sapere che la banda e la sua musica hanno un futuro grazie ai nostri ragazzi ci invoglia a continuare a perseguire i nostri obiettivi. Un grazie al numeroso pubblico intervenuto e al sostegno che ad ogni livello la popolazione e le istituzioni continuano a dare alla nostra associazione».