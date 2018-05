Il “piccolo mondo” di Gio Barabino in mostra a “Casa Jemoli”

Con cadenza biennale, Gio Barabino apre una porzione della propria residenza di famiglia – la storica “casa Jemoli” (via Jemoli 3) che si affaccia sulla piazza principale di Gemonio – per l’allestimento della mostra dei suoi lavori pittorici.

Barabino, che ha origini per metà genovesi e per metà gemoniesi, è specializzato nel ritrarre i paesaggi delle sue due “patrie”: scogli e boschi, spiagge e sentieri. «Le nature silenziose fanno riflettere su valori dimenticati, sono testimoni di una serenità in stretto contatto con la natura» ha scritto a riguardo il critico Daniele Astrologo, già direttore del “Museo Bodini” che si trova a pochi metri dalla “Casa Jemoli”.

La mostra, intitolata “Il piccolo mondo intorno a noi” prenderà il via con la cerimonia di inaugurazione prevista per le ore 11 di sabato 12 maggio e resterà aperta sino a domenica 20 (feriali 15-18; sabato e domenica 10,30-12 e 15-18). Come di consueto, Gio Barabino ha deciso di devolvere in beneficenza parte del ricavato dell’esposizione: questa volta i fondi saranno destinati al Comitato Stefano Verri, la onlus varesina che si occupa dello studio e della cura delle leucemie.