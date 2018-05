Piede D’oro, a Cocquio vince Nader Rahal

Il circuito del Piede d’Oro nell’ultima domenica di maggio fa tappa a Cocquio Trevisago dove si svolge la Camminiamo Insieme giunta alla 16^ edizione: cielo soleggiato, temperature alte e umide, non ideale per prestazioni podistiche di rilievo ma ottimo per un’uscita di casa per una manifestazione benefica che porta gente da tutta la provincia a vedere gli angoli più belli del paese.

Questo clima permette anche l’uscita in carrozzina di una sessantina di ospiti dell’Istituto Sacra Famiglia accompagnati sul percorso corto di 4km da volontari abilitati e volonterosi cocquiesi, scendendo alla frazione Sant’Andrea e rientrando dalla strada provinciale che è stata totalmente chiusa al traffico per garantirne la sicurezza.

L’evento ha inizio alle ore 9.00 con l’alzabandiera vicino all’area di partenza, a cui presenziano gli alpini e la Polizia Locale, subito dopo il “mini giro” di 500m tutto all’interno dell’Istituto, vi partecipano una ventina di minori di 10 anni tutti premiati con medaglia ricordo, diplomino e maglietta celebrativa, alle 9.30 la partenza degli altri percorsi.

Il numero di podisti accorsi per la gara competitiva rispecchia grossomodo l’abituale presenza domenicale, ma da qualche anno si registrano a Cocquio Trevisago sfide interne, locali o semplici uscite di benessere cosicché anche nel giro lungo 8,4km ci sono molte persone che corrono la non competitiva; l’effetto Camminiamo Insieme lo si vive anche durante l’inverno e tutta la primavera, quando nelle ore serali post lavorative, un buon numero di sportivi si mantiene in forma preparandosi per l’evento sulle strade meglio illuminate e poco trafficate di Cocquio e della vicina Gavirate.

Un buon numero di ragazzi delle scuole di Cocquio, premiate con un contributo, e delle scuole dell’Istituto comprensivo di Gavirate premiate con materiale per educazione motoria, partecipa al percorso corto dominato da due ragazzini arrivati in coppia, uno competitivo con pettorale, l’altro senza che si scambiano un “cinque” nel pieno segno della sportività; è soprattutto in questo percorso che si registra l’invasione delle strade.

Gli occhi degli organizzatori sono soddisfatti, i volti dei podisti sconvolti dalla giornata afosa e dal classico percorso ricco di saliscendi che attraversa la quasi totalità delle frazioni di Cocquio toccando gli angoli più belli, ma alla fine tutti sono soddisfatti, il paese è stato invaso da un migliaio di persone con magliette colorate, molte delle quali sono andate a casa con un premio tra le diverse categorie.

Tra i competitivi citiamo le vittorie di Nader Rahal che in meno di 31 minuti regola Giuseppe Bollini solo nell’ultima discesa e l’altro atleta marocchino Rachid Argoub, tra le donne Elena Soffia vince con buon vantaggio su Sofia Barbetta e Chiara Naso, oltre 200 donne di tutte le età hanno ricevuto all’arrivo un omaggio floreale coltivato nel laboratorio dell’Istituto dai propri ospiti, a consegnarli c’era anche la campionessa di sci alpino e nuoto FISDIR Sara Ghiselli, anche lei una costante presenza a questo evento.

Premi speciali anche per Stefania Assunto e Andrea Magni primi cocquiesi, Salah Argoub e Serena Broggi si aggiudicano il riconoscimento alla memoria di Roberto Magni dedicato ai primi senza pettorale, premi anche per il 50°-100°-150°-200° classificati col pettorale, la prima e l’ultima carrozzina e per il dipendente che meglio ha pubblicizzato l’evento portando più iscritti.

Novità del 2018 l’inserimento del Nordic Walking con una quindicina di partecipanti che son partiti in coda al gruppo accompagnati dai loro bastoncini, gli organizzatori della Camminiamo Insieme sono stati tra i primi ad avere aderito all’iniziativa di inserimento di questa disciplina nelle gare del Piede d’Oro, questo circuito è da sempre la migliore promozione al podismo e la maggior parte dei podisti ha cominciato da queste gare, poi è diventato competitivo omologato dal CSI con i chip elettronici, ma sempre di promozione sportiva si tratta, e può esserlo anche per il Nordic Walking perchè possono arrivare più concorrenti, si conosce una disciplina altrettanto dispendiosa grazie a istruttori qualificati, e perchè non è d’Oro solo il piede del podista, ma anche quello del camminatore.

Un grande ringraziamento alle numerose associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento presidiando gli incroci sul percorso coordinati da Protezione Civile e Polizia Locale, offrendo o preparando un super ristoro all’arrivo o sul percorso, o donando premi, non si citano tutte per non rischiare di dimenticarsene qualcuna, stesso discorso per i numerosi sponsor e aziende locali che hanno aiutato ad arricchire come di consueto le premiazioni.

«Arrivederci al 2019 sulle strade di Cocquio», dicono gli organizzatori, mentre il Piede d’Oro domenica prossima 3 giugno “sbarca” a Ternate per un’altra manifestazione benefica “Corri con Samia” lungo il perimetro del lago di Comabbio.