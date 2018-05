Piede d’Oro, è il momento di Cocquio Trevisago

Decimo appuntamento dell’anno per il circuito podistico del Piede d’Oro, che dopo aver toccato Castiglione Olona settimana scorsa (QUI l’articolo), fa rotta su Cocquio Trevisago dove è in programma la 16a edizione della “Camminiamo Insieme”.

Domenica 27 maggio, con partenza alle 9,30, si gareggia sul percorso disegnato dal Team Di-Bi in collaborazione con il comune e con l’Istituto Sacra Famiglia di via Pascoli, che ospiterà anche il quartier generale della manifestazione.

I tracciati sono rispettivamente di 8,7 (lungo) e di 4,o chilometri (corto); il programma si aprirà con il ritrovo delle ore 8 seguito alle 9 dall’alzabandiera alla presenza degli Alpini. Alle 9,10 si disputerà il Minigiro Overmach per i più piccoli (500 metri all’interno della Sacra Famiglia), poi alle 9,30 largo ai podisti seguiti subito dopo dal nordic walking.

IL PERCORSO

Il “lungo” inizia con una salita impegnativa che porterà il gruppo fino a Caldana con un passaggio sulla tradizionale scalinata. Poi si scenderà verso la frazione Torre con un tratto di sterrato di 600 metri. Al termine della discesa è prevista la risalita verso San Bartolomeo per poi entrare nell’abitato di Cocquio tra continui saliscendi. All’arrivo nei pressi dell’Istituto Sacra Famiglia ci sarà una variante che allungherà leggermente il percorso fino agli 8,7 chilometri.

Il percorso “Corto” invece scende a Sant’Andrea su strada asfaltata anche per permettere la partecipazione delle carrozzine degli ospiti della Sacra Famiglia che non possono correre e saranno così accompagnati dai volontari.

INFO E PARCHEGGI

La quota di iscrizione sarà di 4 euro (10 euro con riconoscimento), di 2 euro per i nati dopo il 2003 (6 con riconoscimento).

La chiusura al traffico con divieto di sosta riguarderà le vie Manzoni, Marconi, Pascoli e contrada Costa fino all’intersezione di via Monterosa (tra le 8,30 e le 12,30). La viabilità di via Conti Coco, via Sacra Famiglia e via per Armino sarà invece modificata. Il parcheggio principale sarà posto nel prato di via Milano di fronte all’incrocio con via Manzoni a circa 300 metri dal ritrovo.

